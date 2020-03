acmilan - Milan Primavera: il cammino in Coppa Italia

Tre turni superati prima di fermarsi ai Quarti di Finale contro la Fiorentina. Oltre al cammino netto in campionato, che ha portato a una rapida promozione in Primavera 1, la formazione di Federico Giunti durante questa stagione si è ben distinta anche in Primavera TIM Cup, arrivando a un passo dalla Semifinale. Il percorso in coppa nazionale ha dunque certificato l'ottimo livello raggiunto da Torrasi e compagni, specialmente di fronte a formazioni di categoria superiore come Sampdoria, Torino e Fiorentina.



Forse la voglia di dimostrare la propria forza dopo la bruciante retrocessione della stagione scorsa, forse la semplice motivazione derivante dall'affrontare formazioni che navigano in acque più cristalline della tua: fatto sta che, nelle partite a eliminazione diretta di Coppa Italia, la Primavera rossonera si è fatta apprezzare per qualità individuali e di collettivo, riuscendo sempre a fornire prestazioni convincenti.



Nell'ordine, i rossoneri hanno superato Sampdoria, Spezia e Torino e si sono arresi ai viola al Franchi. Contro i blucerchiati nei 32esimi di finale, a Bogliasco, è stato un gol di Pecorino nel finale a prolungare la sfida ai supplementari prima e ai rigori poi, in cui risulta decisivo Soncin con due penalty respinti. Netto e mai in discussione, invece, il successo sullo Spezia ai 16esimi: 1-5, con doppietta di Maldini, e reti di Olzer, Pecorino e soprattutto una magia di Marco Brescianini.



Poi il Torino: 0-0 molto combattuto al termine dei 120’, e gara – ancora una volta – decisa dagli undici metri dall'errore del granata Marcos Lopez. Toro eliminato e Milan ai Quarti contro la Fiorentina. Allo Stadio Artemio Franchi di Firenze, contro un avversario forte e determinato, il gol di Merletti non basta ai ragazzi di Giunti, che perdono 3-1 e chiudono così un cammino importante, dal quale i rossoneri sono comunque usciti a testa altissima.