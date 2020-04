acmilan - Orgoglio Isma

Era già accaduto a Ignazio Abate e a Luca Antonini di giocare prima nell'Empoli e poi nel Milan. Ma la loro situazione era quella del prestito, dopo essere cresciuti nel settore giovanile rossonero. Quando la scorsa estate Ismaël Bennacer e Rade Krunić hanno lasciato la Toscana per raggiungere Milanello, l'ambito era diverso. Tutto è avvenuto a titolo definitivo, con i due giocatori che non avevano mai indossato a nessun livello la maglia rossonera. Cresciuti e valorizzati dall'Empoli.



Per questo il club toscano ha continuato a seguirli con interesse e con affetto. Non a caso, il presidente empolese Fabrizio Corsi ha dichiarato: "Siamo i primi a sostenere questi ragazzi. Li seguiamo sempre, anche quando lasciano Empoli".



In particolare riguardo a Ismaël, il dirigente ha dichiarato: "È sempre un grande piacere assistere alle loro partite. Bennacer sta andando molto bene e sono sicuro che potrà continuare a migliorare. Isma ha il talento e la qualità per diventare un grande protagonista nel suo ruolo. Può fare entrambi i ruoli, sia il regista che la mezz'ala: è una delle note liete del Milan. L’allenatore lo ha integrato, lo sta sfruttando al meglio".



E ancora: "Compirà 23 anni a fine dicembre prossimo e ha grandi prospettive. Se si vanno a prendere le situazioni positive attuali del Milan, una è sicuramente la sua. Viene dalla Coppa d'Africa, è stato premiato come migliore giocatore, ora sta a lui continuare il percorso di crescita".