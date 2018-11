acmilan - Paolo e Rino, ancora insieme contro la Juve

IL PRIMO MILAN-JUVE DI RINO E PAOLO INSIEME

Era il 24 marzo 2000, si giocava di venerdì. Appena un mese prima, il Milan era in piena lotta Scudetto dopo 4 vittorie consecutive contro Perugia, Bari, Bologna e Lazio. Era stato il mese della consacrazione di Shevchenko e del primo gol in maglia rossonera di Rino Gattuso, a Bologna. Ma le ultime 4 gare prima di Milan-Juve del 24 marzo 2000 erano state molto deludenti. Il Milan si era "piantato" pareggiando contro Cagliari e Verona, perdendo contro Inter e Venezia. In Laguna lo stesso Abbiati, in crisi psicologica, aveva chiesto al tecnico Zaccheroni un turno di riposo. Ma era stato il rigore parato a Leonardo nel finale di gara a piegare definitivamente i rossoneri. In ogni caso arrivava la Juventus a San Siro e bisognava riprendersi. Paolo in campo subito e Rino inizialmente in panchina.

DOPO PAROLA, SOLO SHEVA

Era scomparso da pochi giorni Carlo Parola, mitico giocatore e allenatore juventino, l'uomo della rovesciata sulle bustine delle figurine. Juventus con il lutto al braccio e Paparesta contestato. L'arbitro della sfida del venerdì nega un rigore alla Juve dopo un intervento di De Ascentis su Del Piero, ma accorda quello al Milan dopo la scivolata di Birindelli nei pressi di Shevchenko. La Juventus allenata dall'applauditissimo (dai milanisti) Carlo Ancelotti subisce anche il gol su rigore di Sheva, dopo la rete iniziale di testa del bomber ucraino. Due a zero Milan e doppietta di Andriy, lotta Scudetto riaperta a favore della Lazio. Al momento del raddoppio di Sheva, all'84esimo minuto, Gattuso era in campo da dodici minuti: aveva sostituito Federico Giunti, mentre Paolo Maldini era rimasto sulla fascia per tutti i 90 minuti di gioco fra rossoneri e bianconeri.

GLI ULTIMI MILAN-JUVE DI PAOLO E RINO

Il 29 ottobre del 2005 (risultato finale Milan-Juventus 3-1), Rino Gattuso era molto nervoso. Le vicende arbitrali e di rapporti della stagione precedente pesavano ancora sugli umori dei giocatori milanisti più rappresentativi. Dopo un fallo su Nedved e le proteste dello stesso Rino, intervenne da capitano Paolo Maldini per calmare il suo compagno di squadra. L'ultima volta che Maldini e Gattuso hanno affrontato insieme i bianconeri a San Siro risale a sabato 1° dicembre 2007, Milan-Juventus 0-0. In quel caso fu Rino a giocare l'intera gara, mentre Paolo Maldini entrò in campo al 64esimo al posto di Serginho.