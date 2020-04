acmilan - Paquetá Tokyo

Il rinvio delle Olimpiadi di Tokyo al luglio 2021 comporta inevitabilmente un cambio di programma per Lucas Paquetá. Sia il brasiliano rossonero che il suo caro amico merengue Vinicius Júnior, non era stato così invece per Rodrygo, erano stati convocati per la Nazionale olimpica che avrebbe dovuto sostenere le amichevoli di preparazione ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020.



Ma la diffusione della pandemia e lo spostamento della giornata inaugurale dei Giochi al 23 luglio 2021 hanno di fatto cambiato la prospettiva della Seleçao carioca a cinque cerchi. Toccherà ai quadri tecnici brasiliani aggiornare le valutazioni dei singoli e della preparazione complessiva del Brasile nell'ottica delle Olimpiadi rinviate di un anno.



Lucas Paquetá resta comunque nel novero dei possibili convocati per la Nazionale brasiliana, in vista della fase finale dei Mondiali in Qatar nel 2022. In quest'ottica il giocatore rossonero gode sempre di un'ottima considerazione. Sensibile e attento agli sviluppi del virus e ai pericoli che corrono le persone in tutto il mondo, Paquetá sta impiegando questo periodo di quarantena per svolgere il lavoro fisico commissionato dal Milan: il suo obiettivo è tornare e fare il meglio possibile.



In questi giorni si è anche distratto per qualche attimo, in compagnia "virtuale" di Neymar, Gabigol e dello stesso Vinicius, per sostenere la nomination al Grande Fratello brasiliano dell'amico degli attaccanti brasiliani, il giovane attore 27enne Felice Prior.