acmilan - Parte forte il 2020 rossonero

Inizia il 2020 rossonero. Dopo la sosta natalizia, senza aver giocato impegni ufficiali ma avendo comunque svolto diversi allenamenti, si apre un nuovo e importante anno. Obiettivi, speranze, la voglia di migliorare e di vincere sempre di più. Ma gennaio vuol dire anche calciomercato: nella sessione invernale, la quale si chiuderà il 31, il Diavolo resterà vigile e attento sotto tutti gli aspetti.

Riprenderà il cammino della Prima squadra maschile di Mister Pioli, che terminerà il girone di andata e comincerà quello di ritorno in campionato. In programma quattro giornate di Serie A più l'Ottavo di finale di Coppa Italia. In Serie A si partirà lunedì 6 gennaio alle 15.00 a San Siro contro la Sampdoria. Il secondo impegno è previsto per sabato 11 alle 15.00 con Cagliari-Milan alla Sardegna Arena, per passare a domenica 19 alle 12.30 con Milan-Udinese a San Siro e a venerdì 24 alle 20.45 con Brescia-Milan allo stadio Rigamonti. Milan-SPAL, gara a eliminazione diretta valida per l'Ottavo di finale di Coppa Italia, invece, andrà in scena mercoledì 15 alle 18.00 a San Siro.

Ricco anche il calendario di Serie A della Prima squadra femminile di Mister Ganz, che allo stadio Brianteo di Monza ospiterà l'Empoli Ladies domenica 12 alle 14.30 e la Roma lunedì 20 alle 12.30. Poi in agenda la trasferta di Bergamo, sabato 25 alle 15.00, a domicilio dell'Orobica. Infine, mercoledì 29 alle 12.00, il recupero casalingo contro il Pink Bari.

Queste le partite della Primavera di Mister Giunti, protagonista di un gran finale di 2019 e carica in vista della seconda parte di stagione: Milan-Pordenone (sabato 18 al Vismara) e Venezia-Milan (sabato 25) in campionato, Fiorentina-Milan nei Quarti di TIM Cup (mercoledì 29 alle 15.00 allo stadio Bozzi).