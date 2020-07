acmilan - Record Hakan

Quasi un gol ogni due partite, da inizio febbraio per Hakan Çalhanoğlu: per la precisione 5 reti (contro Verona, Roma e Lazio, doppietta al Torino in Coppa Italia),nelle ultime 12 gare ufficiali fra campionato e Coppa Italia. Le due competizioni nelle quali il nazionale turco si è ritagliato un piccolo ma importante primato personale: il maggior numero di reti da quando è nel Milan.

Senza tenere in conto le competizioni europee nelle quali il Milan in questa stagione non è coinvolto, fra campionato e Coppa Italia Çalha ha messo a segno in totale in questa stagione 7 reti. Nella stagione 2017-18, in tutta l'annata, erano state 6, nell'annata 2018-19 erano state 3.

Hakan è stato il primo giocatore rossonero a fare gol, contro il Lecce a San Siro, all'esordio di Stefano Pioli in panchina. Ed è stato anche un fatto simbolico, visto che proprio con il tecnico milanista entrato in ruolo dopo le prime 7 giornate di campionato, il numero 10 del Milan ha acquisito maggiore libertà, maggiore ampiezza, con un notevole salto di qualità.

Oggi è influente e dà i tempi sia nella fase difensiva, a partire dall'area di rigore rossonera, che a ridosso dell'area avversaria dove fa male agli avversari. La sua media-gol si è particolarmente alzata in campionato dopo il lockdown: 3 gol in 4 partite di campionato, con l'aggiunta di 2 assist vincenti a Lecce e di quel gol annullato a Ferrara per un giusto ma leggero fuorigioco di Rebić.