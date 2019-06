acmilan - Rodriguez a segno nel ko della Svizzera

Tra mercoledì sera e giovedì notte due rossoneri sono scesi in campo con le rispettive Nazionali: Rodriguez e Paquetá. La Svizzera di Ricardo ha giocato la Semifinale di Nations League, affrontando il Portogallo e perdendo 3-1; il Brasile di Lucas, invece, ha battuto 2-0 il Qatar in amichevole.

Rodriguez, in particolare, si è reso protagonista segnando l'unico gol della sua squadra all'Estádio do Dragão di Porto. Sotto 1-0 all'intervallo, il terzino rossonero - impiegato dall'inizio alla fine - ha realizzato il momentaneo pareggio al 57' su rigore. Un mancino a incrociare non perfetto ma efficace per battere Patricio dal dischetto, anche se non è bastato per evitare la sconfitta, firmata dalla tripletta di Cristiano Ronaldo (25', 88' e 90'). Essendo una gara secca, la Svizzera non si è qualificata per la Finale.

Anche per Paquetá c'è stato spazio nella Seleçao, che ha vinto allo stadio Mané Garrincha di Brasilia in preparazione della Coppa America. Nel dettaglio, il fantasista rossonero è subentrato al 68' (al posto di Coutinho) a risultato già acquisito: le reti, infatti, sono state siglate nel primo tempo da Richarlison al 16' e Gabriel Jesus al 24'.