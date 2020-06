acmilan - Samu e il Sud

La seconda stagione rossonera di Samu Castillejo è iniziata di fatto a Cagliari. E adesso ricomincia da Lecce. Un ragazzo intelligente, duttile e disponibile in campo, bravo a dare importanza al gruppo e allo spogliatoio fuori dal campo: questo è il giocatore andaluso in estrema sintesi.



In campo a Cagliari dal primo punto nello scorso mese di gennaio, è in Sardegna che ha fatto assist ed è in Sardegna che ha iniziato a ritagliarsi quel ruolo significativo nel Milan, che ha dato una svolta alla sua stagione e che si è rivelato utile per la squadra. Dal sud della Sardegna al Salento, è qui che è pronta a ricominciare la stagione di Samu, in una trasferta fondamentale.



All'andata contro il Lecce, il Milan aveva giocato molto bene, ma il 2-2 finale è stato un abbrivio ingeneroso per il pronti-via della gestione tecnica di Stefano Pioli. Tecnico e squadra, con tutto il rispetto per l'ottima identità di gioco della formazione di Liverani, puntano fortemente a rifarsi nella gara di ritorno di lunedì 22 giugno.



Anche con l'aiuto di Samu che, pur essendo squalificato per l'ammonizione rimediata nella gara di andata, era comunque a Torino, nel ritorno della semifinale di coppa Italia contro la Juventus, per stare vicino alla squadra in una serata di grande rilievo. Il rientro dunque a Lecce, a porte chiuse ma con il cuore che deve essere pieno, sold-out in termini di motivazioni. In questo senso, Castillejo è pronto.