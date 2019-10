acmilan - San Siro vi aspetta: in vendita i mini-abbonamenti

Per sostenere il Milan a San Siro. Per non perdere le gare casalinghe del Diavolo fino a fine novembre. E anche per risparmiare sui prezzi dei singoli biglietti. Sono in vendita i mini-abbonamenti per vedere, insieme, le prossime giornate di Serie A dei rossoneri a San Siro. Due i "pacchetti" disponibili: nel primo, a partire da 55 euro, saranno comprese Milan-SPAL, Milan-Lazio e Milan-Sassuolo di campionato; nel secondo, a partire da 65 euro, Milan-SPAL, Milan-Napoli, Milan-Lazio e Milan-Sassuolo. I mini-abbonamenti sono attivabili online, presso la biglietteria di Casa Milan e nei punti vendita Vivaticket.

Una grande novità per tutti i nostri tifosi, anche quelli non in possesso della carta Cuore Rossonero, i quali potranno risparmiare oltre il 30% rispetto al costo dei singoli match. Acquistare il mini-abbonamenti, poi, rappresenta il modo più conveniente per prenotare il proprio posto in occasione del big match Milan-Napoli, in programma sabato 23 novembre alle 18.00. La squadra di Mister Pioli ha bisogno di voi: vi aspettiamo!