acmilan - Season Review, Milan-Spal: la partita

Con quasi 50mila spettatori presenti a San Siro, nonostante le feste di fine anno e nonostante il pareggio di Frosinone, il Milan va in campo recuperando Suso che ha sofferto di infiammazione al pube praticamente per tutto il mese di dicembre. Il pronti-via è però raggelante con una deviazione di Romagnoli su tiro di Petagna che mette fuori causa Donnarumma. I tre minuti che passano dallo 0-1 al pareggio di Castillejo sono pesantissimi, ma lo spagnolo ha il merito di pareggiare subito. Il Milan continua la gara propositivo e coraggioso, arrivando al 2-1 finale a metà ripresa, con il gol di Higuain. L'argentino corre ad abbracciare forte Rino Gattuso per festeggiare il successo che porta i rossoneri ad un punto dal quarto posto.