acmilan - Season Review, Torino-Milan: pari a reti bianche

Il Toro sente molto la partita con i rossoneri, ma per il Milan è stato importante potersi allenare per l'intera settimana a Milanello senza impegni infrasettimanali. La squadra granata scende in campo a San Siro da formazione imbattuta in trasferta in campionato. Nel Milan torna Higuain dopo aver scontato 2 giornate di squalifica. La partita è tutt'altro che semplice, al contrario è dura da sfangare, con il Toro molto pericoloso a inizio gara. Una grandissima parata da highlights di Gigio Donnarumma su colpo di testa a botta sicura di Iago Falque, è l'episodio più importante del primo tempo. I rossoneri crescono e fanno la partita nella ripresa, con la grande palla-gol che capita sui piedi di Cutrone a pochi minuti dalla fine, ma la palla esce di poco a lato. Lo 0-0 non si schioda.