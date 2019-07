acmilan - Serie A, l'esordio è a Udine

Negli studi di Sky Sport è stato presentato il calendario del prossimo campionato di Serie A: il Milan esordirà nel weekend 24/25 agosto in trasferta alla Dacia Arena contro l'Udinese. Nella scorsa stagione fu una rete nel recupero di capitan Romagnoli a regalare il successo ai rossoneri contro i friulani. La prima stagionale a San Siro, l'1 settembre, sarà invece contro una neopromossa, il Brescia. Seconda trasferta, e di nuovo una neopromossa: il 15 settembre al Bentegodi di Verona l'avversaria di giornata sarà l'Hellas.

Alla quarta giornata, ecco il Derby di Milano: il 22 settembre si gioca a San Siro Milan-Inter, e sarà subito grande spettacolo. Secondo big-match stagionale il 27 ottobre: all'Olimpico si gioca Roma-Milan. Il mese di novembre sarà particolarmente impegnativo per i rossoneri di Mister Giampaolo, con tre sfide ad alto tasso di difficoltà: Milan-Lazio all'11° giornata il 3 novembre, Juventus-Milanalla 12° il 10 novembre prima della terza sosta stagionale. Al rientro, il 24 novembre, a San Siro arriva il Napoli di Mister Ancelotti. I rossoneri chiuderanno il 2019 in trasferta il 22 dicembre a Bergamo contro l'Atalanta e apriranno il 2020 a San Siro il 5 gennaio contro la Sampdoria. L'ultima giornata del girone d'andata sarà invece contro il Cagliari il 12 gennaio.

Sono cinque le soste che la Serie A dovrà osservare durante tutta la stagione. Le prime tre per gli impegni della nazionale l'8 settembre 2019, il 13 ottobre 2019 e il 17 novembre 2019. A cavallo delle vacanze natalizie, il campionato si fermerà dal 22 dicembre 2019 al 5 gennaio 2020, giorno di ripresa. L'ultima sosta è programmata per domenica 29 marzo 2020, sempre per dare spazio alle nazionali. Il sipario sulla Serie A calerà il 24 maggio 2020. Tre i turni infrasettimanali: mercoledì 25 settembre 2019, mercoledì 30 ottobre 2019 e mercoledì 22 aprile 2020.

Da registrare un ritorno al passato per l'orario delle gare in prima serata, che torneranno ufficialmente a giocarsi alle 20.45 invece che alle 20.30 come accaduto nella scorsa stagione.