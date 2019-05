acmilan - SPAL-Milan, l'analisi di Ganz: attenzione a Floccari e Petagna

ATTENZIONE A...

Sergio Floccari è già andato a segno due volte contro il Milan nel corso della sua carriera. In questa stagione ha segnato tre reti ed è il terzo marcatore più anziano della Serie A in corso.

Andrea Petagna è uno degli ex della sfida, avendo esordito in rossonero nell'agosto 2013. In questo campionato ha già realizzato 16 reti: nessun giocatore della SPAL ha mai segnato così tanto in una singola stagione di Serie A. Proprio i due attaccanti, secondo Ganz, sono tra i giocatori da temere di più.