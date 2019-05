TREND BIANCAZZURRO

La SPAL è uscita sconfitta dalle ultime due partite in campionato, anche se non ne perde tre di fila dallo scorso ottobre. Nell'ultima gara giocata in casa la formazione di Semplici è stata battuta dal Napoli (1-2). La SPAL va a segno consecutivamente da dieci incontri ed è la seconda striscia migliore della sua storia dopo quella del 1962.