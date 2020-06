acmilan - #tbt: Lecce-Milan, quattro giorni prima

Nel 1989 un pareggio "storico" per i rossoneri, prima del 5-0 al Real Madrid

Lecce-Milan 1-1, 15 aprile 1989. Scritta così sembra una partita come tante, presentato così ha tutta l'aria di essere uno di quei pareggi che fa scontenti tutti. E invece quell'1-1 di oltre 30 anni fa, allo stadio Via del Mare, è a suo modo storico. Una sorta di sereno, di quiescenza, prima della tempesta.

Proprio così, 15 aprile. Quattro giorni quattro. Quattro giorni prima della tempesta perfetta, quattro giorni prima di Milan-Real Madrid 5-0. Il sabato pomeriggio di Lecce, una gara apripista della storia. Un po' come quello stesso stadio era già stato dopo la sconfitta con l'Espanyol, quattro giorni prima della svolta tricolore di Verona e del colpo di testa di Virdis.

Quel 15 aprile 1989 era una delle tante tappe di un campionato in cui i rossoneri giocavano in Italia con le gambe, ma con testa e cuore rivolti all'Europa. Solo un acciacco per Paolo Maldini, per il resto formazione titolare a Lecce per i rossoneri. C'era anche Evani che si sarebbe infortunato nei giorni successivi a Milanello, nella rifinitura della vigilia di Milan-Real Madrid.

Con i leccesi di Carletto Mazzone giocavano gli ex rossoneri Terraneo e Paciocco. Vantaggio salentino di Benedetti e pareggio milanista di Virdis: tutto nel primo tempo. Proprio Pietro Paolo che, nella stagione successiva, da campione d'Europa con il Milan, avrebbe indossato la maglia giallorossa.