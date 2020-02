acmilan - Tornare a segnare in semifinale

Era il primo marzo del 2016 e il Milan segnava gli ultimi, ad oggi, suoi gol a San Siro in una Semifinale di Coppa Italia. Gli ultimi gol e non solo a San Siro. Il primo obiettivo, contro la Juventus capolista del campionato, è proprio questo: tornare a barrare la casella dei gol segnati in una Semifinale di Coppa Italia. Dopo il 5-0 di Milan-Alessandria del marzo 2016, i rossoneri hanno giocato, ma senza segnare nessun gol, ben quattro partite in Semifinale di Coppa Italia.

Tre di queste partite sono finite 0-0: a San Siro nell'andata del gennaio 2018 contro la Lazio, ma non solo. Anche il Lazio-Milan di ritorno del febbraio 2018 e il Lazio-Milan d'andata del febbraio 2019 sono due partite terminate 0-0.

Vero che il Milan a Roma contro i biancocelesti si è qualificato per la finalissima di Coppa Italia, ma ai rigori, nella serie finale certificata e sigillata dalla trasformazione decisiva di Alessio Romagnoli. Le prossime semifinali di Coppa vedono il Milan contro la Juventus. Altri tabù da sfatare: l'ultimo gol milanista a San Siro contro la Juventus resta quello di Manuel Locatelli dell'ottobre 2016 in campionato.

Ci sono poi state le reti di Bonucci e di Piątek, ma in trasferta a Torino sul campo dei bianconeri. Ecco perché tornare al gol è importante, sul piano statistico e storico, su due fronti: nelle Semifinali di Coppa Italia e contro un grande avversario storico come la Juventus.