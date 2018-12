acmilan - Tre Milan-Spal da ricordare: la decide Bruno Mora

2- LA DECIDE BRUNO MORA

Stagione intermittente, Milan da metà classifica. L'unica speranza rossonera, al momento della gara con la Spal, era quella di far bene in Coppa Italia, cosa che poi sarebbe avvenuta a giugno con la vittoria della finale di Roma sul Padova. Nel Milan-Spal di aprile era in campo con i ferraresi Osvaldo Bagnoli, ex rossonero. Sulla panchina spallina era presente Francesco Petagna, il nonno di Andrea, ex Primavera rossonero e attuale centravanti biancoblu. Quella gara finisce a sua volta con una doppietta: in gol Bruno Mora, emiliano di Parma, con un gol per tempo.

IL TABELLINO

MILAN-SPAL 2-0

MILAN: Belli, Anquilletti, Noletti, Rosato, Santin, Schnellinger, Mora, Lodetti, Rivera, Maddè, Fortunato. All.: Silvestri.

SPAL: Cantagallo, Tomasin, Bozzao, Pasetti, Moretti, Bagnoli, Dell'Omodarme, Parola, Rozzoni, Massei, Muzzio. All.: Petagna.

Arbitro: Gonella.

Gol: 19' Mora (M), 13'st Mora (M).