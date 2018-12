acmilan - Tre Milan-Spal da ricordare: la doppietta di Nordahl

1- LA DOPPIETTA DI GUNNAR

Il Milan campione d'Italia per la quinta volta nel 1955, non era più la stessa squadra dell'anno prima. La formazione allenata da Puricelli procedeva a strappi e nelle prime 6 giornate di campionato, era già stata sconfitta due volte. Al settimo turno, arrivava a San Siro la Spal imbattuta fino a quel momento di inizio stagione. Per i rossoneri era importante testare l'argentino Eduardo Ricagni, al rientro da infortunio. Per lui si trattava della prima gara di campionato in cui poteva essere presente dall'inizio. Il Milan vince e lo fa anche bene, senza rischiare, con un gol per tempo di Gunnar Nordahl.

IL TABELLINO

MILAN-SPAL 2-0

MILAN: Buffon, Beraldo, Zagatti, Liedholm, F. Pedroni, Bergamaschi, A. Mariani, Ricagni, Nordahl, Schiaffino, Valli. All.: Puricelli.

SPAL: Persico, Delfrati, Vinyei, Morin, Ferraro, Dal Pos, Fabbri, Lofgren, Macor, Di Giacomo, Novelli. All.: Baldi.

Arbitro: Moriconi.

Gol: 29' Nordahl (M), 36'st Nordahl (M).