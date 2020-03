acmilan - Tu sei tutta la mia vita

Siamo tutti in pericolo, siamo tutti sulla stessa barca. Se sarà una nave come quella alla quale stanno lavorando medici e infermieri del nord Italia e di tutta Italia, o una zattera, lo stabiliranno le decisioni degli uomini e la volontà del buon Dio. Ma chi non può far nulla per dare una mano, chi può aiutare il prossimo solo stando a casa, ha una grande opportunità.



Quella di chiudere gli occhi e di srotolare nella memoria quel meraviglioso film rossonero che ha scandito, colorato, arricchito, la propria vita. Prima del Quarto di finale di ritorno contro il Lione in Champions League, e dopo una frase così non si poteva che vincere, fece la sua apparizione un grandissimo striscione rossonero a San Siro: "Tu sei tutta la mia vita".



Oggi capiamo che la vita è anche altro, soprattutto altro. Ma quella sera tutti ci siamo donati a quello striscione. E allora il film può iniziare. La prima sequenza è il microfono di Rivera contro il Bologna, poco prima della Stella dedicata al Paròn Rocco. Poi appaiono i dolori, gli scandali, la retrocessione. Che sono molto meglio dell'incubo di oggi, ma che hanno ferito il milanismo.



E poco dopo il gol di Hateley, ecco il sorriso del nuovo presidente, le Coppe, le Finali, i Palloni d'Oro. Poi ancora dolori, divisioni, sconfitte. Poco male, lo capiamo oggi. Adesso la speranza, la voglia di urlare "Milan, Milan!" stringendo forte la mano a tutti. Forza vecchio cuore. È arrivato il momento di battere, per sempre e senza soste.