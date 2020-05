acmilan - Un anno senza... rigori

Non è una rivendicazione, ma una pura e semplice statistica. Ebbene sì un po' forzata, una sorta di calembour tenendo conto del fatto che da oltre due mesi il calcio è fermo causa pandemia. Ma stando ai freddi numeri, il Milan non beneficia di calci di rigore dallo scorso anno. Era l'8 dicembre 2019 e Krzysztof Piątek portava in vantaggio i rossoneri a Bologna. Da quel momento in poi, dopo la gara vinta 3-2, non ci sono stati altri tiri dagli undici metri a disposizione per gli attaccanti milanisti.



Sempre sul piano solo ed esclusivamente statistico, il rapporto del Milan con i rigori a favore è andato a strappi in questa stagione. Tre rigori nel giro di venti giorni tra settembre e ottobre contro Verona, Torino e Genoa. Poi il salto fino a dicembre. E siamo ad oggi.



Il riferimento storico, in quel caso due anni veri e propri senza penalty, è relativo agli anni novanta. Allora, il Milan tirò due volte dal dischetto nello stesso mese, in entrambi i casi a San Siro: Milan-Genoa 1-0 gol di Papin il 10 gennaio 1993 e Milan-Cagliari 1-0 gol di Savićević il 24 gennaio 1993. Dopodiché la lunga traversata nel deserto.



Nel febbraio 1994, in Milan-Cremonese, i rossoneri tornano ad avere un rigore ma lo sbagliano con Savićević (e anche la ripetizione del tiro con Costacurta). Per vedere un gol dagli undici metri bisogna saltare al marzo 1995: Sampdoria-Milan 0-3, rete di Demetrio Albertini.