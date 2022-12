Acquafresca su Pioli: "Per me è stato importante. Si vedeva che era un grande allenatore"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

L'ex calciatore di Serie A Robert Acquafresca ha parlato in esclusiva ai microfoni di TMW e ha speso alcune parole per Stefano Pioli che è stato suo allenatore ai tempi del Bologna. Queste le sue dichiarazioni: "Per me è stata una persona veramente importante. A Bologna le cose non sono andate come speravo, però fa parte della crescita e della storia calcistica di ognuno di noi calciatori. Si vedeva subito che fosse un grande allenatore e credo che sia cambiato nella gestione dei giocatori perché a livello tecnico e tattico era già molto preparato"