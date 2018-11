Adailton: "Rodrigo Caio sa impostare il gioco, manca un giocatore così dalla partenza di Bonucci"

Adailton, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato di Rodrigo Caio, difensore centrale accostato al Milan per sostituire gli infortunati: "In questo momento il Milan ha la necessità di trovare giocatori per sostituire gli infortunati, Rodrigo Caio è nel giro della Nazionale, gioca da tanti anni, è ancora giovane. Ha qualità tecniche, sa anche impostare il gioco. Dalla partenza di Bonucci manca un giocatore che possa dare una mano al centrocampo".