Baiocchini: "Milan, formazione quasi scontata per 10/11. Unico dubbio a centrocampo, dietro Giroud torna il tridente Chukuweze, Pulisic, Leao"

Intervenuto da Milanello durante la tramissione di SkySport 24 'Il Calcio è servito', il giornalista Emanuele Baiocchini ha fatto il punto in casa Milan in vista della partita di domenica contro il Genoa, soffermandosi in modo particolare sulla probabile formazione che nella mattinata di oggi Stefano Pioli ha provato in allenamento. Queste le sue dichiarazioni.

"C'è una situazione che rende praticamente quasi scontata per 10/11 la formazione, perché tanti giocatori sono indisponibili. A partire da Calabria, che deve scontare la seconda giornata di squalifica, quindi giocherà Florenzi, Musah non ci sarà e quindi a centrocampo Pioli ne ha provati 3 per due maglie, forse lì è l'unico vero dubbio. Ha provato Reijnders, Adli e Bennacer. Ovviamente ne giocheranno due nel 4-2-3-1 che prevede lì in avanti l'attacco più offensivo possibile, quello che aveva già schierato contro il Lecce, quindi con Chukwueze a destra, con Pulisic che sostituire Loftus-Cheek, che è infortunato, con Leao a sinistra e Giroud lì davanti. Anche perché Jovic si è allenato parte in gruppo, parte da solo, quindi certamente non è disponibile per giocare dal primo minuto, poi vedremo se domani verrà recuperato. In difesa, invece, scelte scontate: torna Theo Hernandez dalla squalifica, Thiaw e Gabbia centrali Attenzione perché si è allenato anche Kalulu, ha fatto tutto l'allenamento con la squadra in questa settimana, quindi potrà essere convocato ma chiaramente non ha i 90' nelle gambe, quindi eventualmente entrerebbe a partita in corso. Sportiello gioca fra i pali perché Maignan è infortunato. Presenti Ibra e Moncada oggi all'allenamento. Dunque è questo il Milan che è stato provato in vista della partita contro il Genoa. Domani conferenza stampa di Stefano Pioli e poi vedremo quali saranno le scelte definitive durante l'allenamento del mattino".