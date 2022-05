Adani: "Al Milan servirà maturità per superare l'Atalanta, sarà l'avversario più difficile"

MilanNews.it

Lele Adani, ex calciatore, è intervenuto ai microfoni de "La Gazzetta dello Sport" soffermandosi anche sulla gara in programma il 15 a San Siro fra Milan e Atalanta: "L’Atalanta sarà l'avversario più difficile delle otto delle milanesi. Cosa servirà per superarla? La maturità. Sarà la partita che vale due anni e passa di lavoro di Pioli, un po’ come la discussione della tesi alla fine del percorso all’università".