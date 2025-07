Adani: "Allegri al Milan è un gran colpo. Può piacere o non può piacere, ma è molto credibile nei suoi pensieri"

vedi letture

Lele Adani, nel suo intervento a "Viva el Futbol", parla così di Massimiliano Allegri e del suo ritorno sulla panchina del Milan. Queste le sue dichiarazioni:

“Io penso che sia un gran colpo. Probabilmente tanti si chiederanno: come sarà l’analisi sul ritorno di Allegri? Cosa potrà dare Allegri? Io penso che Allegri possa dare al Milan, penso che la chiamata è una chiamata secondo me interessante perché Allegri può piacere o non può piacere, ma è molto credibile nei suoi pensieri. Lui come pensa calcio e come allena riesce a creare una connessione col suo gruppo di lavoro che è innegabile sia efficace, molto fidelizzante. Il gruppo di lavoro riconosce in Allegri una guida. Poi dopo c’è da andare dentro alle pieghe più profonde e uno può anche avere dei dubbi sul fatto che questo Milan sia pronto o meno vista la stagione che ha fatto. Ma secondo me è lì che entra Allegri. Lui sa che il triennio fatto alla Juve non è sufficiente, sa benissimo che questo per lui potrebbe essere un test definitivo sulla sua storia, nel senso che la sua storia deve per forza riprendere a sei anni fa, deve tornare a quel livello”.