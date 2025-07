Il presidente del Como spegne la suggestione di vedere Messi in riva al Lago

Il presidente del Como, Mirwan Suwarso, ha parlato ai microfoni di Sky Sport della suggestione circolata nei giorni scorsi di una possibilità che, prima o poi, Leo Messi possa trasferirsi in riva al Lago: "Per me Messi non è un sogno, è impossibile".

YAMAL PRENDE LA 10 DI MESSI AL BARCELLONA

Il padre di Lamine Yamal, Mounir Nasraoui, ha preso le difese del figlio dopo le polemiche per la sua festa dei 18 anni in un’intervista rilasciata a Europa Press: "È un ragazzo giovane. La gente dovrebbe capire che ha appena compiuto 18 anni e ha anche lui diritto a godersi un po’ la vita", ha spiegato il padre del calciatore. "Sappiamo tutti che è un professionista, ma è anche un figlio, un amico, un ragazzo come tanti altri. Ha i suoi genitori accanto, che lo seguono e lo educano. Grazie a Dio per tutto questo. Se avesse fatto qualcosa di male, sarei il primo a rimproverarlo. Ma non ha fatto nulla. Se qualcuno pensa il contrario, che vada alla polizia. Ma non succederà nulla, perché mio figlio non ha fatto nulla di sbagliato. La gente parla troppo. Mio figlio sta facendo le cose per bene, e chi critica spesso lo fa solo per invidia".

Lamine Yamal ha raccolto una delle eredità più pesanti della storia del Barcellona: il numero 10. Un rinnovo griffato fino al 2031 e la maglia numero 10 del Barcellona esclusivamente per lui, Lamine Yamal non potrebbe essere più di così al centro del progetto del club blaugrana. Le intenzioni della società, d'altronde, sono sempre state chiare ed evidenti: impossibile non credere e non investire nel 18enne di Rocafonda a tal punto da eleggerlo come erede della camiseta di Messi, Ronaldinho e Maradona.