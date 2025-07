Intrigo Jashari: il Bruges è rimasto infastidito dal comportamento del giocatore

Ed anche l'ultimo rilancio del Milan per Ardon Jashari è stato rifiutato dal Club Bruges. I 33.5 milioni di euro più bonus non hanno soddisfatto le richieste dei nerazzurri di Belgio, che continuano a pretenderne 35 per il centrocampista svizzero classe 2002.

Ci potremmo aspettare un nuovo rilancio da parte del Diavolo nei prossimi giorni, ma il direttore sportivo Igli Tare è stato chiaro, precisando che oltre questa cifra la società rossonera non si spingerà. Adesso la questione è tra il Club Bruges e il ragazzo, visto che dalle parti del Jan Breydel Stadion sarebbe rimasti infastiditi dal comportamento del giocatore e dalle pressioni ricevute, soprattutto sui social.