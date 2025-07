Stringara: "C'è grande curiosità su tutto: l'Inter di Chivu, il Milan di Allegri, il Napoli con De Bruyne e la Roma del Gasp"

L'ex calciatore e allenatore Paolo Stringara ha parlato di Inter, Milan e di Serie A a TMW Radio, durante Calciomercato e Ritiri.

Inter ancora più forte nell'11 titolare rispetto al Napoli?

"Qualche 'se' c'è, ma è una squadra che apre un nuovo ciclo e speriamo che Chivu possa tenerlo aperto questo ciclo. Sono curioso di vedere la Roma di Gasperini, il Napoli ha messo dentro alcuni pezzi importanti, vedi De Bruyne, poi c'è la Juventus e il Milan di Allegri. C'è grande curiosità su tutto".

Ci si muove sul mercato per Lookman e anche in difesa:

"Al di là del costo, Chivu, da centrale difensivo, ha in mente un gioco diverso. Non rimanere bassi e ripartire, ma vuole una squadra che dovrà accorciare molto davanti e gente come De Vrij e Acerbi farà molto fatica. Per questo cercano giocatori che abbiano gamba, velocità. Non è tanto il giovane, quanto chi ha gamba per accorciare davanti. Lookman negli spazi stretti ti salta l'uomo e ti serve anche per questo".