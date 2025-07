Pulisic difende Rafa: "Non so perchè le persone continuino a dubitare di Leao"

Christian Pulisic ha cominciato la sua terza stagione con la maglia del Milan. L'attaccante americano fin dal suo primo anno si è affermato come uno dei giocatori più importanti del club rossonero e nell'ultimo anno è stato senza dubbio, al pari di Tijjani Reijnders, il miglior giocatore della rosa. Oggi è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport direttamente dal ritiro rossonero in Asia e Paifico, dimostrando di avere idee chiare sulla stagione che inizierà tra meno di un mese, sul nuovo tecnico Allegri e su diversi suoi compagni, vecchi e nuovi. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Le parole di elogio di Christian Pulisic sul compagno di reparto Rafael Leao: "Non so perché le persone continuino a dubitare delle sue potenzialità. Noi le conosciamo bene e vederlo segnare come sabato contro i Reds, dopo una grande accelerazione, non ci sorprende. Per me è un talento top, top, top (lo ripete tre volte, ndr). Come tutta la squadra deve solo trovare la continuità di rendimento e poi sarà sempre più determinante".

Sulla sua posizione in campo e in particolare il ruolo di esterno sinistro: "Io amo giocare in tutte le posizioni, compresa questa. Ci ho già giocato in passato, in un modulo simile, e partire da sinistra non è certo un problema".