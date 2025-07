Gabbia: "Lo spogliatoio ha resettato ed è ripartito con unità di intenti e voglia di riscattarsi"

Intervistato questa mattina dai taccuini della Gazzetta dello Sport, il difensore del Milan Matteo Gabbia ha parlato di Allegri, Modric, delle sensazioni che ha avuto in queste prime due uscite della tournée ed ovviamente anche degli obiettivi stagionali del Diavolo, in cerca di rivalsa dopo l'ultimo ottavo posto.

Come vede adesso lo spogliatoio dopo una stagione deludente come la scorsa?

"Diciamo che lo spogliatoio ha resettato ed è ripartito con unità d’intenti e voglia di riscattarsi dopo un 2024-25 che non ha rispettato i valori presenti all’interno di questa rosa. Siamo vogliosi, uniti e concentrati per fare un’annata molto buona. Vedo un gruppo che lavora bene e sono molto fiducioso che la squadra resterà unita in ogni momento".

Cosa farà le sere delle partite di Champions?

"Non ci ho pensato. Magari qualche gara la guarderò, ma rimarrà il dispiacere per non partecipare alla Champions. Un sentimento che si trasformerà in voglia di raggiungerla di nuovo".

Proprio la qualificazione alla Champions è il traguardo fissato da Tare e Allegri.

"Il Milan per la sua storia non merita di star fuori dalla Champions. Faremo di tutto per riportarcelo: è questo l’obiettivo primario della stagione".