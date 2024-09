Adani celebra Fonseca dopo il Derby: "E' risalito da sotto terra come ha fatto Uma Thurman in Kill Bill"

Intervenuto così sul proprio canale Twitch Vivaelfutbolreal, Lele Adani ha voluto esprimere le proprie considerazioni in merito alla vittoria del Milan nel derby contro l'Inter. Tra complimenti e parole piene di coraggio e orgoglio, queste le sue dichiarazioni sul tecnico portoghese:

"Alla faccia di tutti gli scettici, compresa la sala stampa che il giorno prima lo aveva praticamente seppellito, Paulo Fonseca è risalito da sotto terra come ha fatto Uma Thurman in Kill Bill. Parlavano di esonero ed era finito prima dell'inizio della partita, tutti pensavano finisse 8-1. L'ambiente attorno a lui è stato questo. Ma in modo lucido e coraggioso, in realtà una coscienza di lavoro e voglia di morire calcisticamente con le sue idee, si è presentato nel derby da nettamente sfavorito e facendo cose interessante".