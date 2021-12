Adani: "Contro il Napoli il Milan dovrà aggrapparsi a Ibrahimovic"

Lele Adani ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport, soffermandosi anche sul match fra Milan e Napoli e su Zlatan Ibrahimovic: “Stiamo parlando del giocatore più importante tra i ventidue in campo. Oggi più che mai il Milan dovrà aggrapparsi a Ibrahimovic. Coinvolgerlo, non permettere che si annoi, farlo sentire come un messia tra i suoi fedeli. Pioli deve appoggiarsi per forza su Ibra, avendo una trequarti rimaneggiata e inferiore, come qualità, a quella avversaria”.