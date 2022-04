Adani: "Ibra non può uscire di scena senza un colpo da scudetto..."

Fonte: tuttomercatoweb.com

Daniele Adani, prova ad indovinare chi sarà a decidere il posticipo di stasera tra Torino e Milan in una intervista concessa alla Gazzetta dello Sport: "Se sarà determinato e continuo nei novanta minuti come succedeva fino a qualche tempo fa, Leao ha i colpi giusti per spaccare la gara. E Ibra, anche entrando dalla panchina: Zlatan non può uscire di scena senza un colpo da scudetto. Dal Torino mi aspetto la “solita” varietà che accompagna l’azione e va al tiro: Brekalo, Singo, Pobega... Juric ha molti uomini per fare male".