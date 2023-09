Adani: "Il Milan ha troppi giocatori nuovi. Serve una consapevolezza che ora non ha"

Non va oltre il pareggio il Milan contro il Newcastle, nonostante le tante occasioni create. Nella sua intervista a TMW, Daniele Adani ha parlato così della partita dei rossoneri in Champions: "Fino a una settimana fa era una squadra che giocava un gran calcio e aveva stupito. Hanno cambiato tanti giocatori, l’impatto derivante dal ritiro è basato sull’entusiasmo. Quando si sbaglia, com’è stato nel derby, bisogna far leva su un gioco d’insieme, una consapevolezza che gioco-forza adesso non può avere. Perché sono troppi i giocatori nuovi.

E alcuni vanno visti a certi livelli, come il Milan è abituato a stare negli ultimi anni. Deve solo trovare continuità".