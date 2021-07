Adani: "Maignan da valutare, Vlasic ha qualità ma deve migliorare"

Lele Adani è intervenuto a Bobo Tv, fornendo un parere sul mercato del Milan e sugli obiettivi seguiti: “Per me il Milan è forte. Ha perso uno dei portiere più forti al mondo e soprattutto un giocatore che ha fatto la differenza. Una grande squadra ha bisogno di un grande estremo difensore, credo che Maignan sia da valutare nonostante la vittoria in Ligue 1. Si parla tanto anche di Vlasic al Milan. L'ho seguito sia in Russia sia in Inghilterra, è un giocatore di qualità ma che deve ancora migliorare su tanti aspetti. Sa interpretare il ruolo di trequartista moderno ma deve mettere più grinta e concentrazione nelle sue prestazioni. Kaio Jorge è un giocatore sveglio, che sa attaccare la profondità e ha margini di miglioramento. Non è così forte fisicamente, però attacca bene la porta e ha i movimenti giusti".