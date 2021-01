Adani: "Siamo a metà stagione, il Milan c'è e prova a vincere lo scudetto"

Lele Adani, al commento tecnico su Sky Sport per Benevento-Milan, ha parlato così dei rossoneri: "Questa squadra ha avuto bisogno di Ibrahimovic, Ibra ha inventato questa squadra così come la vediamo ora. Ma questa squadra sta giocando anche senza Ibrahimovic tante volte, gioca in modo diverso ma gioca bene. Ora siamo a metà stagione, non è più il caso dei se: se rientra Ibra, se non molla, se continua così. No, il Milan c’è. Il Milan prova a vincere lo scudetto. Non è più da porsi il dubbio o da chiederselo, il Milan è in corsa per lo scudetto e con merito".