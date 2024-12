Adani sicuro: "Per me Reijnders ora può essere il sostituto di Modric al Real Madrid"

Nel corso del consueto appuntamento con il programma Twitch 'Viva El Futbol', l'ex calciatore Lele Adani ha detto la sua su Tijjani Reijnders, senza ombra di dubbio il migliore del Milan in questa stagione:

"Per me Reijnders ora può essere il sostituto di Modric. Se Modric va via dal Real Madrid, che finirà Modric a 39 anni, per me nei candidati a sostituirlo può essere Reijnders. Perché gioca quel tipo di calcio, per me. Perché Reijnders fa tutto. L'abbiamo ovviamente detto anche qua lunedì".