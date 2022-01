Adani su Milan-Juve: "Catanzaro-Palermo in soli 2' minuti più spettacolare dei 90' di ieri"

Daniele Adani, intervenuto come di consueto alla Bobo TV, ha scherzato così sullo scarso spettacolo offerto dal big match Milan-Juventus ieri sera: "Sto guardando Catanzaro-Palermo di Serie C per l'esordio in panchina di mister Silvio Baldini. In due minuti c'è già stato un palo, quindi ci sono già state sicuramente più emozioni dell'intera Milan-Juve di ieri sera", la battuta dell'ex difensore.