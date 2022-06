Adani su Zaniolo: "Al Milan porterebbe qualità e forza"

MilanNews.it

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Lele Adani ha parlato del possibile rinforzo del Milan con Zaniolo e cosa porterebbe il classe '99 ai rossonerii: "Qualità e forza. E anche lui può essere impiegato in più ruoli, caratteristica che sono sicuro apprezzerebbe un allenatore come Pioli, che fa un gioco di scambi posizionali continui. In più, è un atleta che non ha ancora completato il processo di maturazione calcistica. Zaniolo sai cosa è, ma non puoi sapere dove arriverà, perché ha potenzialità enormi e personalità".