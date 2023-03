Adani sul Milan: "Pioli sa come uscire dal momento difficile"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

In merito al momento complicato che sta attraversando il Milan, Daniele Adani ha dichiarato alla Bobo TV: "Il percorso di una squadra che diventa grande come il Milan lo ottieni con la somma di: qualità della rosa, idee e motivazioni. La somma crea un gruppo vincente come è stato il Milan. Solo la qualità della rosa non basta, così come solo le idee.