Adani sul Milan: "Tomori sta sbagliando spesso"

Parlando di durante la BoboTv, Lele Adani analizza il successo della Lazio di stasera, contro un Milan ridimensionato e ora quinto in classifica: "Correa sposta gli equilibri per la lotta alla Champions: se Correa fa 18 gol, la Lazio lotta per lo Scudetto, gli altri tre tenori sono già a regime ma se entra anche lui sono guai per tutti. Il Milan a volte mi sembra un po' spento di testa, fermo: sono errori che non faceva e 5-6 volte si è fatto trovare fuori posizione. Tomori sta sbagliando, spesso: non avevo bisogno di vederlo al Milan per sapere che era bravo, però sui gol di Destro, Raspadori e anche con la Lazio ha sbagliato".