Adani: "Tonali ha un po' di tutto ma non eccelle in nulla. Ha grande etica del lavoro"

© foto di www.imagephotoagency.it

Lele Adani, nel corso di uno degli spettacoli a teatro della “Bobo TV", in compagnia di Christian Vieri, Nicola Ventola ed Antonio Cassato, ha parlato così di Sandro Tonali: "Per quanto riguarda Tonali secondo me è un centrocampista che ha un po’ di tutto ma non eccelle in nulla. Passa da una grandissima etica del lavoro, e dovrà essere affiancato e accompagnato da centrocampisti con altre caratteristiche: ha un po’ di tutto, ma qualcosa potrebbe mancargli”.