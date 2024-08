Addio a Giancarlo Bertassi, storico massaggiatore del Milan negli anni '90

È venuto a mancare questa notte, all’età di 85 anni, Giancarlo Bertassi, storico massaggiatore del Milan degli anni ‘90. Arrivò in prima squadra nella stagione 1990-91 e ci rimase fino alla stagione 2000-01. In totale, per lui, 24 stagioni di servizio in rossonero.

La redazione di MilanNews.it si stringe al dolore della famiglia Bertassi per la perdita di Giancarlo. A lui e a tutti i suoi cari vanno le più sincere condoglianze e un grande abbraccio.