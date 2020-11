Addio a Maradona, Nesta: "È stato un riferimento per tutti“

A margine della conferenza stampa pre gara che anticipa la sfida della 9^ giornata del campionato di Serie B contro il Brescia, il tecnico del Frosinone Alessandro Nesta ha parlato anche della scomparsa di Diego Armando Maradona: "Dispiace. Nel nostro mondo muore gente ogni giorno ma è chiaro che la scomparsa di un personaggio di questo livello fa molto clamore. E’ stato un riferimento per tutti, un giocatore fuori dal comune. Io ho fatto il raccattapalle (ai tempi della Lazio, ndr) e lui fece 4 gol all’Olimpico, uno su calcio d’angolo, in porta credo ci fosse Nando Orsi. Beh, ogni parola su di lui come calciatore credo sia superflua”.