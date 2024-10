Addio a Mario Fiore, lo storico "Diavolo Rossonero"

Nella giornata di ieri, 27 ottobre 2024, é venuto a mancare, all’età di 69 anni, Mario Fiore, tifoso rossonero di San Giovanni Rotondo (FG). che era divenuto celebre negli anni novanta per impersonificare la maschera del diavolo al seguito del Milan. Non solo a San Siro, ma anche nelle partite europee della formazione milanista. In molti ricorderanno la sua figura anche nei festeggiamenti post partita di Milan-Barcellona 4-0, finale di Coppa dei Campioni 1993-94 disputata ad Atene e vinta dai rossoneri di Fabio Capello. Il suo motto era: “Lascia il calcio in tv, corri allo stadio, perché esserci è importante”.

La redazione di MilanNews.it si stringe al dolore della famiglia Fioren. A lui e a tutti i suoi cari vanno le più sincere condoglianze e un grande abbraccio.