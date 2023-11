Addio ad Alex Sandro, prestito per Huijsen: la Juve sfida Inter e Milan per Djalo e Kelly

vedi letture

Il muro della Juventus dovrà in qualche modo essere rinnovato. Il giovane Dean Huijsen potrebbe essere mandato a giocare in prestito e Alex Sandro, che sta dimostrando di non essere una valida alternativa visto che è ai box da settembre, con ogni probabilità saluterà a parametro zero al termine della stagione. I bianconeri hanno già individuato quelli che potrebbero essere i rinforzi.

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, è sfida aperta con l'Inter per Tiago Djalo del Lille, con i nerazzurri però che partono da una posizione privilegiata. L'alternativa è il classe '98 Lloyd Kelly del Bournemouth, ma anche per lui la concorrenza è agguerrita: anche il Milan è infatti attento alla sua evoluzione.