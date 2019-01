Addio al dottor Monti, storico medico sociale rossonero: il cordoglio del Milan

Avrebbe compiuto 80 anni a settembre, il caro vecchio Ginko. Il medico per eccellenza dell'intera Storia rossonera. Nato per stare con i Grandi, il dottor Giovanni Battista Monti. Era a Buenos Aires con Rivera e Combin nel 1969 per il primo Milan Mondiale della Bombonera. Era a Napoli nel 1988 con Sacchi e con Gullit per il primo Scudetto di una nuova Era.

Naturalmente presente al fianco di Marco Van Basten all'inizio degli anni Novanta. Era stato il dottor Monti a consigliare al Cigno olandese di non operarsi alla caviglia. Perché se al Ginko dei fumetti sfuggiva Diabolik, al Ginko della vita reale non sfuggivano certe insidie dei muscoli e delle giunture.



Trentadue anni di Milan, il caro Ginko, chiamato così per la prima volta dal Paròn Rocco. Ha iniziato nel 1966 con Arturo Sandokan Silvestri in panchina, ha chiuso nel 1998 con Fabio Capello che lo ha amato tantissimo. Ha vinto tutto con il suo Milan, il dottor Monti. Ma ha insegnato ancor di più. Con quel sorriso bonario che profumava di Milan come nessun altro.



Buon viaggio carissimo, unico Ginko.