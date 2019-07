Addio Cutrone - Il gol nei minuti di recupero contro la Roma

Patrick Cutrone lascerà il Milan, per trasferirsi in Premier League. Nel giorno in cui è arrivata la notizia del suo addio in rossonero, MilanNews.it ripercorre i cinque momenti chiave della sua esperienza rossonera. Il quarto episodio di questa breve rubrica è dedicato all'importante gol messo a segno contro la Roma, all'inizio dell'ultimo campionato, in extremis. Ecco la foto di Daniele Mascolo