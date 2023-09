Addio Lodetti, Serafini: "Ciao Giovannino! Ho apprezzato tutto di te"

Luca Serafini, sul proprio profilo Instagram, ha ricordato così Giovanni Lodetti, ex giocatore del Milan scomparso nelle scorse ore: "Ciao Giovannino. È stato un piacere avere parte della mia vita colma del tuo buonumore, della pacatezza, della tua passione mia doma. Non hai saltato un augurio di compleanno, di Natale, non hai risparmiato battute e giudizi garbati sul mondo che amavi. Ho apprezzato tutto di te: l’auto ironia, la saggezza, i racconti, gli aneddoti, persino i segreti.

Sei stato un grande giocatore, un caro amico, un pezzo importante della mia umile esistenza. Mi restano la tua fiducia incrollabile e il tuo ottimismo come medicina cui aggrapparmi nel prosieguo del cammino. Ti voglio bene".