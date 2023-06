Addio Maldini e Massara, W.Sabatini non ci sta: "Non si può guardare solo l'ultimo mercato estivo, ma il triennio"

Walter Sabatini, ai microfoni di SkySport24, ha rilasciato queste parole sulle motivazioni che hanno portato al Milan all'addio di Maldini e Massara: "Non si può tenere conto solo dell'ultimo mercato estivo, ma tutto l'ultimo trienno. E' vero che qualche giocatore non ha reso come ci si aspettava, ma non è ancora finita. Molti giocatori in passato, come Henry, Bergkamp e anche lo stesso Platini, hanno faticato al loro primo anno in Italia. Quindi diamogli un anno in più e vediamo se ritorna al suo livello".